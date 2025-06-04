mzn
MZN - Mozambican Metical

A Mozambican Metical Mozambique pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mozambican Metical árfolyam a MZN és USD közötti árfolyam. A Mozambique Metical pénznemkódja MZN, a pénznem szimbóluma pedig MT. Az alábbiakban Mozambican Metical árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

mzn
MZNmozambiki metical

Mozambican Metical statisztikák

NévMozambican Metical
SzimbólumMT
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb MZN átváltásMZN - USD
Legjobb MZN diagramMZN - USD diagram

Mozambican Metical profil

ÉrmékFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
BankjegyekFreq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
Központi bankBanco de Moçambique
Felhasználók
Mozambique

Miért érdekli a MZN?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a MZN e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a MZN árfolyamokatEgy MZN valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.435
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804054
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652018

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%