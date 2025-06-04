MZN - Mozambican Metical

A Mozambican Metical Mozambique pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mozambican Metical árfolyam a MZN és USD közötti árfolyam. A Mozambique Metical pénznemkódja MZN , a pénznem szimbóluma pedig MT. Az alábbiakban Mozambican Metical árfolyamokat és egy valutaváltót talál.