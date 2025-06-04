MZN - Mozambican Metical
A Mozambican Metical Mozambique pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mozambican Metical árfolyam a MZN és USD közötti árfolyam. A Mozambique Metical pénznemkódja MZN, a pénznem szimbóluma pedig MT. Az alábbiakban Mozambican Metical árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Mozambican Metical statisztikák
|Név
|Mozambican Metical
|Szimbólum
|MT
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb MZN átváltás
|MZN - USD
|Legjobb MZN diagram
|MZN - USD diagram
Mozambican Metical profil
|Érmék
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
|Bankjegyek
|Freq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
|Központi bank
|Banco de Moçambique
|Felhasználók
Mozambique
