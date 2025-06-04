btn
BTN - Bhutanese Ngultrum

A Bhutanese Ngultrum Bhutan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bhutanese Ngultrum árfolyam a BTN és USD közötti árfolyam. A Bhutan Ngultrum pénznemkódja BTN, a pénznem szimbóluma pedig Nu.. Az alábbiakban Bhutanese Ngultrum árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

BTNbhutáni ngultrum

Bhutanese Ngultrum statisztikák

NévBhutanese Ngultrum
SzimbólumNgultrum
Kisebb egység1/100 = chhertum
Kisebb egység szimbólumachhertum
Legjobb BTN átváltásBTN - USD
Legjobb BTN diagramBTN - USD diagram

Bhutanese Ngultrum profil

ÉrmékFreq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
BankjegyekFreq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
Központi bankRoyal Monetary Authority of Bhutan
Felhasználók
Bhutan

