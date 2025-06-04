BTN - Bhutanese Ngultrum
A Bhutanese Ngultrum Bhutan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bhutanese Ngultrum árfolyam a BTN és USD közötti árfolyam. A Bhutan Ngultrum pénznemkódja BTN, a pénznem szimbóluma pedig Nu.. Az alábbiakban Bhutanese Ngultrum árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bhutanese Ngultrum statisztikák
|Név
|Bhutanese Ngultrum
|Szimbólum
|Ngultrum
|Kisebb egység
|1/100 = chhertum
|Kisebb egység szimbóluma
|chhertum
|Legjobb BTN átváltás
|BTN - USD
|Legjobb BTN diagram
|BTN - USD diagram
Bhutanese Ngultrum profil
|Érmék
|Freq used: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Bankjegyek
|Freq used: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Központi bank
|Royal Monetary Authority of Bhutan
|Felhasználók
Bhutan
Bhutan
Miért érdekli a BTN?
