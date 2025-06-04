JOD - Jordanian Dinar

jod
A Jordanian Dinar Jordan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jordanian Dinar árfolyam a JOD és USD közötti árfolyam. A Jordan Dinar pénznemkódja JOD, a pénznem szimbóluma pedig JD. Az alábbiakban Jordanian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Jordanian Dinar statisztikák

NévJordanian Dinar
SzimbólumDinar
Kisebb egység1/100 = Qirsh
Kisebb egység szimbólumaQirsh
Legjobb JOD átváltásJOD - USD
Legjobb JOD diagramJOD - USD diagram

Jordanian Dinar profil

ÉrmékFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
BankjegyekFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
Központi bankCentral Bank of Jordan
Felhasználók
Jordan

