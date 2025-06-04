JOD - Jordanian Dinar

A Jordanian Dinar Jordan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jordanian Dinar árfolyam a JOD és USD közötti árfolyam. A Jordan Dinar pénznemkódja JOD , a pénznem szimbóluma pedig JD. Az alábbiakban Jordanian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.