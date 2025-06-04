JOD - Jordanian Dinar
A Jordanian Dinar Jordan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jordanian Dinar árfolyam a JOD és USD közötti árfolyam. A Jordan Dinar pénznemkódja JOD, a pénznem szimbóluma pedig JD. Az alábbiakban Jordanian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Jordanian Dinar statisztikák
|Név
|Jordanian Dinar
|Szimbólum
|Dinar
|Kisebb egység
|1/100 = Qirsh
|Kisebb egység szimbóluma
|Qirsh
|Legjobb JOD átváltás
|JOD - USD
|Legjobb JOD diagram
|JOD - USD diagram
Jordanian Dinar profil
|Érmék
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Bankjegyek
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Központi bank
|Central Bank of Jordan
|Felhasználók
Jordan
Jordan
Miért érdekli a JOD?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a JOD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a JOD árfolyamokatEgy JOD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz