LAK - Lao Kip
A Lao Kip Laos pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lao Kip árfolyam a LAK és USD közötti árfolyam. A Laos Kip pénznemkódja LAK, a pénznem szimbóluma pedig ₭. Az alábbiakban Lao Kip árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Lao Kip statisztikák
|Név
|Lao Kip
|Szimbólum
|₭
|Kisebb egység
|1/100 = Att
|Kisebb egység szimbóluma
|Att
|Legjobb LAK átváltás
|LAK - USD
|Legjobb LAK diagram
|LAK - USD diagram
Lao Kip profil
|Érmék
|Freq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
|Bankjegyek
|Freq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
|Központi bank
|Bank of Lao P.D.R.
|Felhasználók
Laos
Laos
Miért érdekli a LAK?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a LAK e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a LAK árfolyamokatEgy LAK valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz