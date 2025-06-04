lak
LAK - Lao Kip

A Lao Kip Laos pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lao Kip árfolyam a LAK és USD közötti árfolyam. A Laos Kip pénznemkódja LAK, a pénznem szimbóluma pedig ₭. Az alábbiakban Lao Kip árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

lak
LAKlaoszi kip

Lao Kip statisztikák

NévLao Kip
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Att
Kisebb egység szimbólumaAtt
Legjobb LAK átváltásLAK - USD
Legjobb LAK diagramLAK - USD diagram

Lao Kip profil

ÉrmékFreq used:
Rarely used: Att10, Att20, Att50
BankjegyekFreq used: ₭500, ₭1000, ₭2000, ₭5000, ₭10000, ₭20000, ₭50000, ₭100000
Rarely used: ₭1, ₭5, ₭10, ₭20, ₭50, ₭100
Központi bankBank of Lao P.D.R.
Felhasználók
Laos

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15971
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.803985
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.413
AUD / USD0.651990

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%