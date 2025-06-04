LAK - Lao Kip

A Lao Kip Laos pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lao Kip árfolyam a LAK és USD közötti árfolyam. A Laos Kip pénznemkódja LAK , a pénznem szimbóluma pedig ₭. Az alábbiakban Lao Kip árfolyamokat és egy valutaváltót talál.