PHP - Philippine Peso
A Philippine Peso Philippines pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Philippine Peso árfolyam a PHP és USD közötti árfolyam. A Philippines Peso pénznemkódja PHP, a pénznem szimbóluma pedig ₱. Az alábbiakban Philippine Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Philippine Peso statisztikák
|Név
|Philippine Peso
|Szimbólum
|₱
|Kisebb egység
|1/100 = Sentimo
|Kisebb egység szimbóluma
|Sentimo
|Legjobb PHP átváltás
|PHP - USD
|Legjobb PHP diagram
|PHP - USD diagram
Philippine Peso profil
|Érmék
|Freq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Bankjegyek
|Freq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
|Központi bank
|Central Bank of the Philippines
|Felhasználók
Philippines
Miért érdekli a PHP?
