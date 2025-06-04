PHP - Philippine Peso

php
A Philippine Peso Philippines pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Philippine Peso árfolyam a PHP és USD közötti árfolyam. A Philippines Peso pénznemkódja PHP, a pénznem szimbóluma pedig ₱. Az alábbiakban Philippine Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

PHPfülöp-szigeteki peso

Philippine Peso statisztikák

NévPhilippine Peso
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Sentimo
Kisebb egység szimbólumaSentimo
Legjobb PHP átváltásPHP - USD
Legjobb PHP diagramPHP - USD diagram

Philippine Peso profil

ÉrmékFreq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
BankjegyekFreq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
Központi bankCentral Bank of the Philippines
Felhasználók
Philippines

