BOB - Bolivian Bolíviano

A Bolivian Bolíviano Bolivia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bolivian Bolíviano árfolyam a BOB és USD közötti árfolyam. A Bolivia Bolíviano pénznemkódja BOB , a pénznem szimbóluma pedig $b. Az alábbiakban Bolivian Bolíviano árfolyamokat és egy valutaváltót talál.