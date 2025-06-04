BOB - Bolivian Bolíviano
A Bolivian Bolíviano Bolivia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bolivian Bolíviano árfolyam a BOB és USD közötti árfolyam. A Bolivia Bolíviano pénznemkódja BOB, a pénznem szimbóluma pedig $b. Az alábbiakban Bolivian Bolíviano árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bolivian Bolíviano statisztikák
|Név
|Bolivian Bolíviano
|Szimbólum
|$b
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb BOB átváltás
|BOB - USD
|Legjobb BOB diagram
|BOB - USD diagram
Bolivian Bolíviano profil
|Érmék
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Bankjegyek
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Központi bank
|Banco Central de Bolivia
|Felhasználók
Bolivia
Miért érdekli a BOB?
