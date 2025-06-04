bob
BOB - Bolivian Bolíviano

A Bolivian Bolíviano Bolivia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bolivian Bolíviano árfolyam a BOB és USD közötti árfolyam. A Bolivia Bolíviano pénznemkódja BOB, a pénznem szimbóluma pedig $b. Az alábbiakban Bolivian Bolíviano árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

bob
BOBbolíviai boliviano

Bolivian Bolíviano statisztikák

NévBolivian Bolíviano
Szimbólum$b
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb BOB átváltásBOB - USD
Legjobb BOB diagramBOB - USD diagram

Bolivian Bolíviano profil

ÉrmékFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
BankjegyekFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
Központi bankBanco Central de Bolivia
Felhasználók
Bolivia

Miért érdekli a BOB?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a BOB e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a BOB árfolyamokatEgy BOB valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15946
GBP / EUR1.14138
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32339
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40388
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651813

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%