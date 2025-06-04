BZD - Belizean Dollar
Belizean Dollar statisztikák
|Név
|Belizean Dollar
|Szimbólum
|BZ$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb BZD átváltás
|BZD - USD
|Legjobb BZD diagram
|BZD - USD diagram
Belizean Dollar profil
|Érmék
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Bankjegyek
|Freq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Központi bank
|Central Bank of Belize
|Felhasználók
Belize
Belize
