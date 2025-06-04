BZD - Belizean Dollar

A Belizean Dollar Belize pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belizean Dollar árfolyam a BZD és USD közötti árfolyam. A Belize Dollar pénznemkódja BZD , a pénznem szimbóluma pedig BZ$. Az alábbiakban Belizean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.