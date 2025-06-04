bzd
BZD - Belizean Dollar

A Belizean Dollar Belize pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Belizean Dollar árfolyam a BZD és USD közötti árfolyam. A Belize Dollar pénznemkódja BZD, a pénznem szimbóluma pedig BZ$. Az alábbiakban Belizean Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

BZDbelize-i dollár

Belizean Dollar statisztikák

NévBelizean Dollar
SzimbólumBZ$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb BZD átváltásBZD - USD
Legjobb BZD diagramBZD - USD diagram

Belizean Dollar profil

ÉrmékFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
BankjegyekFreq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
Központi bankCentral Bank of Belize
Felhasználók
Belize

Miért érdekli a BZD?

Szeretnék...

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804262
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.651897

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%