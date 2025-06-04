CLP - Chilean Peso
A Chilean Peso Chile pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Chilean Peso árfolyam a CLP és USD közötti árfolyam. A Chile Peso pénznemkódja CLP, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Chilean Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Chilean Peso statisztikák
|Név
|Chilean Peso
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centavo
|Legjobb CLP átváltás
|CLP - USD
|Legjobb CLP diagram
|CLP - USD diagram
Chilean Peso profil
|Érmék
|Freq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Bankjegyek
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Központi bank
|Banco Central De Chile
|Felhasználók
Chile
Chile
Miért érdekli a CLP?
