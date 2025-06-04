CLP - Chilean Peso

A Chilean Peso Chile pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Chilean Peso árfolyam a CLP és USD közötti árfolyam. A Chile Peso pénznemkódja CLP , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Chilean Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.