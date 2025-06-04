clp
CLP - Chilean Peso

A Chilean Peso Chile pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Chilean Peso árfolyam a CLP és USD közötti árfolyam. A Chile Peso pénznemkódja CLP, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Chilean Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

CLPchilei peso

Chilean Peso statisztikák

NévChilean Peso
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbólumaCentavo
Legjobb CLP átváltásCLP - USD
Legjobb CLP diagramCLP - USD diagram

Chilean Peso profil

ÉrmékFreq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
BankjegyekFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
Központi bankBanco Central De Chile
Felhasználók
Chile

