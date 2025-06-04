PLN - Polish Zloty
A Polish Zloty Poland pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Polish Zloty árfolyam a PLN és USD közötti árfolyam. A Poland Zloty pénznemkódja PLN, a pénznem szimbóluma pedig zł. Az alábbiakban Polish Zloty árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Polish Zloty statisztikák
|Név
|Polish Zloty
|Szimbólum
|zł
|Kisebb egység
|1/100 = Grosze/Groszey
|Kisebb egység szimbóluma
|gr
|Legjobb PLN átváltás
|PLN - USD
|Legjobb PLN diagram
|PLN - USD diagram
Polish Zloty profil
|Érmék
|Freq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Bankjegyek
|Freq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Központi bank
|National Bank of Poland
|Felhasználók
Poland
Poland
Miért érdekli a PLN?
