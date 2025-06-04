pln
PLN - Polish Zloty

A Polish Zloty Poland pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Polish Zloty árfolyam a PLN és USD közötti árfolyam. A Poland Zloty pénznemkódja PLN, a pénznem szimbóluma pedig zł. Az alábbiakban Polish Zloty árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

PLNlengyel zloty

Polish Zloty statisztikák

NévPolish Zloty
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Grosze/Groszey
Kisebb egység szimbólumagr
Legjobb PLN átváltásPLN - USD
Legjobb PLN diagramPLN - USD diagram

Polish Zloty profil

ÉrmékFreq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
BankjegyekFreq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
Központi bankNational Bank of Poland
Felhasználók
Poland

Miért érdekli a PLN?

