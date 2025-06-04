bam
BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

A Bosnia-Herzegovina Convertible Mark Bosnia and Herzegovina pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyam a BAM és USD közötti árfolyam. A Bosnia and Herzegovina Convertible Mark pénznemkódja BAM, a pénznem szimbóluma pedig KM. Az alábbiakban Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statisztikák

NévBosnia-Herzegovina Convertible Mark
SzimbólumKM
Kisebb egység1/100 = fening
Kisebb egység szimbólumafening
Legjobb BAM átváltásBAM - USD
Legjobb BAM diagramBAM - USD diagram

Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profil

Becenevekконвертибилна марка (Serbian)
ÉrmékFreq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
BankjegyekFreq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
Központi bankCentral bank of Bosnia and Herzegovina
Felhasználók
Bosnia and Herzegovina

