BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
A Bosnia-Herzegovina Convertible Mark Bosnia and Herzegovina pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyam a BAM és USD közötti árfolyam. A Bosnia and Herzegovina Convertible Mark pénznemkódja BAM, a pénznem szimbóluma pedig KM. Az alábbiakban Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark statisztikák
|Név
|Bosnia-Herzegovina Convertible Mark
|Szimbólum
|KM
|Kisebb egység
|1/100 = fening
|Kisebb egység szimbóluma
|fening
|Legjobb BAM átváltás
|BAM - USD
|Legjobb BAM diagram
|BAM - USD diagram
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark profil
|Becenevek
|конвертибилна марка (Serbian)
|Érmék
|Freq used: fening5, fening10, fening20, fening50, KM1, KM2, KM5
|Bankjegyek
|Freq used: KM10, KM20, KM50, KM100, KM200
|Központi bank
|Central bank of Bosnia and Herzegovina
|Felhasználók
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
