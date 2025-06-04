BAM - Bosnia-Herzegovina Convertible Mark

A Bosnia-Herzegovina Convertible Mark Bosnia and Herzegovina pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyam a BAM és USD közötti árfolyam. A Bosnia and Herzegovina Convertible Mark pénznemkódja BAM , a pénznem szimbóluma pedig KM. Az alábbiakban Bosnia-Herzegovina Convertible Mark árfolyamokat és egy valutaváltót talál.