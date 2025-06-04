htg
HTG - Haitian Gourde

A Haitian Gourde Haiti pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Haitian Gourde árfolyam a HTG és USD közötti árfolyam. A Haiti Gourde pénznemkódja HTG, a pénznem szimbóluma pedig G. Az alábbiakban Haitian Gourde árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

htg
HTGhaiti gourde

Haitian Gourde statisztikák

NévHaitian Gourde
SzimbólumG
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb HTG átváltásHTG - USD
Legjobb HTG diagramHTG - USD diagram

Haitian Gourde profil

ÉrmékFreq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
BankjegyekFreq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
Központi bankBank of the Republic of Haiti
Felhasználók
Haiti

Miért érdekli a HTG?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a HTG e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a HTG árfolyamokatEgy HTG valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15959
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804131
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651873

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%