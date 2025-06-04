HTG - Haitian Gourde
A Haitian Gourde Haiti pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Haitian Gourde árfolyam a HTG és USD közötti árfolyam. A Haiti Gourde pénznemkódja HTG, a pénznem szimbóluma pedig G. Az alábbiakban Haitian Gourde árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Haitian Gourde statisztikák
|Név
|Haitian Gourde
|Szimbólum
|G
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb HTG átváltás
|HTG - USD
|Legjobb HTG diagram
|HTG - USD diagram
Haitian Gourde profil
|Érmék
|Freq used: Centime5, Centime10, Centime20, Centime50, G1, G5
|Bankjegyek
|Freq used: G10, G25, G50, G100, G250, G500, G1000
|Központi bank
|Bank of the Republic of Haiti
|Felhasználók
Haiti
Haiti
Miért érdekli a HTG?
