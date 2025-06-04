VUV - Ni-Vanuatu Vatu
A Ni-Vanuatu Vatu Vanuatu pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ni-Vanuatu Vatu árfolyam a VUV és USD közötti árfolyam. A Vanuatu Vatu pénznemkódja VUV, a pénznem szimbóluma pedig VT. Az alábbiakban Ni-Vanuatu Vatu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Ni-Vanuatu Vatu statisztikák
|Név
|Ni-Vanuatu Vatu
|Szimbólum
|VT
|Kisebb egység
|Kisebb egység szimbóluma
|Legjobb VUV átváltás
|VUV - USD
|Legjobb VUV diagram
|VUV - USD diagram
Ni-Vanuatu Vatu profil
|Érmék
|Freq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Bankjegyek
|Freq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Központi bank
|Reserve bank of Vanuatu
|Felhasználók
Vanuatu
Vanuatu
Miért érdekli a VUV?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a VUV e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a VUV árfolyamokatEgy VUV valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz