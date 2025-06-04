VUV - Ni-Vanuatu Vatu

vuv
A Ni-Vanuatu Vatu Vanuatu pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ni-Vanuatu Vatu árfolyam a VUV és USD közötti árfolyam. A Vanuatu Vatu pénznemkódja VUV, a pénznem szimbóluma pedig VT. Az alábbiakban Ni-Vanuatu Vatu árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

Ni-Vanuatu Vatu statisztikák

NévNi-Vanuatu Vatu
SzimbólumVT
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb VUV átváltásVUV - USD
Legjobb VUV diagramVUV - USD diagram

Ni-Vanuatu Vatu profil

ÉrmékFreq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BankjegyekFreq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Központi bankReserve bank of Vanuatu
Felhasználók
Vanuatu

Miért érdekli a VUV?

Szeretnék...

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804448
USD / CAD1.40414
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651733

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%