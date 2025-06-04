huf
HUF - Hungarian Forint

A Hungarian Forint Hungary pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Hungarian Forint árfolyam a HUF és USD közötti árfolyam. A Hungary Forint pénznemkódja HUF, a pénznem szimbóluma pedig Ft. Az alábbiakban Hungarian Forint árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

huf
HUFmagyar forint

Hungarian Forint statisztikák

NévHungarian Forint
SzimbólumFt
Kisebb egység1/100 = fillér
Kisebb egység szimbólumafillér
Legjobb HUF átváltásHUF - USD
Legjobb HUF diagramHUF - USD diagram

Hungarian Forint profil

ÉrmékFreq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
BankjegyekFreq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
Központi bankHungarian National Bank
Felhasználók
Hungary

Miért érdekli a HUF?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a HUF e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a HUF árfolyamokatEgy HUF valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15959
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804131
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651873

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%