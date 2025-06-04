HUF - Hungarian Forint
A Hungarian Forint Hungary pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Hungarian Forint árfolyam a HUF és USD közötti árfolyam. A Hungary Forint pénznemkódja HUF, a pénznem szimbóluma pedig Ft. Az alábbiakban Hungarian Forint árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Hungarian Forint statisztikák
|Név
|Hungarian Forint
|Szimbólum
|Ft
|Kisebb egység
|1/100 = fillér
|Kisebb egység szimbóluma
|fillér
|Legjobb HUF átváltás
|HUF - USD
|Legjobb HUF diagram
|HUF - USD diagram
Hungarian Forint profil
|Érmék
|Freq used: Ft5, Ft10, Ft20, Ft50, Ft100, Ft200
|Bankjegyek
|Freq used: Ft500, Ft1000, Ft2000, Ft5000, Ft10000, Ft20000
|Központi bank
|Hungarian National Bank
|Felhasználók
Hungary
Hungary
Miért érdekli a HUF?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a HUF e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a HUF árfolyamokatEgy HUF valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz