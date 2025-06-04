HUF - Hungarian Forint

A Hungarian Forint Hungary pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Hungarian Forint árfolyam a HUF és USD közötti árfolyam. A Hungary Forint pénznemkódja HUF , a pénznem szimbóluma pedig Ft. Az alábbiakban Hungarian Forint árfolyamokat és egy valutaváltót talál.