KHR - Cambodian Riel
A Cambodian Riel Cambodia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cambodian Riel árfolyam a KHR és USD közötti árfolyam. A Cambodia Riel pénznemkódja KHR, a pénznem szimbóluma pedig ៛. Az alábbiakban Cambodian Riel árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Cambodian Riel statisztikák
|Név
|Cambodian Riel
|Szimbólum
|៛
|Kisebb egység
|1/10 = Kak
|Kisebb egység szimbóluma
|Kak
|Legjobb KHR átváltás
|KHR - USD
|Legjobb KHR diagram
|KHR - USD diagram
Cambodian Riel profil
|Érmék
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Bankjegyek
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Központi bank
|National Bank of Cambodia
|Felhasználók
Cambodia
Cambodia
Miért érdekli a KHR?
