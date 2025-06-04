khr
KHR - Cambodian Riel

A Cambodian Riel Cambodia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Cambodian Riel árfolyam a KHR és USD közötti árfolyam. A Cambodia Riel pénznemkódja KHR, a pénznem szimbóluma pedig ៛. Az alábbiakban Cambodian Riel árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

KHRkambodzsai riel

Cambodian Riel statisztikák

NévCambodian Riel
Szimbólum
Kisebb egység1/10 = Kak
Kisebb egység szimbólumaKak
Legjobb KHR átváltásKHR - USD
Legjobb KHR diagramKHR - USD diagram

Cambodian Riel profil

ÉrmékFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
BankjegyekFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
Központi bankNational Bank of Cambodia
Felhasználók
Cambodia

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14164
USD / JPY156.433
GBP / USD1.32391
USD / CHF0.804009
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651977

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%