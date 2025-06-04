KGS - Kyrgyzstani Som

A Kyrgyzstani Som Kyrgyzstan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Kyrgyzstani Som árfolyam a KGS és USD közötti árfolyam. A Kyrgyzstan Som pénznemkódja KGS , a pénznem szimbóluma pedig лв. Az alábbiakban Kyrgyzstani Som árfolyamokat és egy valutaváltót talál.