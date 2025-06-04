LYD - Libyan Dinar

A Libyan Dinar Libya pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Libyan Dinar árfolyam a LYD és USD közötti árfolyam. A Libya Dinar pénznemkódja LYD , a pénznem szimbóluma pedig LD. Az alábbiakban Libyan Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.