LYD - Libyan Dinar
A Libyan Dinar Libya pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Libyan Dinar árfolyam a LYD és USD közötti árfolyam. A Libya Dinar pénznemkódja LYD, a pénznem szimbóluma pedig LD. Az alábbiakban Libyan Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Libyan Dinar statisztikák
|Név
|Libyan Dinar
|Szimbólum
|LD
|Kisebb egység
|1/1000 = Dirham
|Kisebb egység szimbóluma
|Dirham
|Legjobb LYD átváltás
|LYD - USD
|Legjobb LYD diagram
|LYD - USD diagram
Libyan Dinar profil
|Bankjegyek
|Freq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Központi bank
|Central Bank of Libya
|Felhasználók
Libya
Libya
Miért érdekli a LYD?
