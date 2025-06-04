lyd
LYD - Libyan Dinar

A Libyan Dinar Libya pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Libyan Dinar árfolyam a LYD és USD közötti árfolyam. A Libya Dinar pénznemkódja LYD, a pénznem szimbóluma pedig LD. Az alábbiakban Libyan Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

LYDlíbiai dinár

Libyan Dinar statisztikák

NévLibyan Dinar
SzimbólumLD
Kisebb egység1/1000 = Dirham
Kisebb egység szimbólumaDirham
Legjobb LYD átváltásLYD - USD
Legjobb LYD diagramLYD - USD diagram

Libyan Dinar profil

BankjegyekFreq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
Központi bankCentral Bank of Libya
Felhasználók
Libya

