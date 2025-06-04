ern
ERN - Eritrean Nakfa

A Eritrean Nakfa Eritrea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Eritrean Nakfa árfolyam a ERN és USD közötti árfolyam. A Eritrea Nakfa pénznemkódja ERN, a pénznem szimbóluma pedig Nfk. Az alábbiakban Eritrean Nakfa árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

ern
ERNeritreai nakfa

Eritrean Nakfa statisztikák

NévEritrean Nakfa
SzimbólumNkf
Kisebb egység1/100 = cent
Kisebb egység szimbólumacent
Legjobb ERN átváltásERN - USD
Legjobb ERN diagramERN - USD diagram

Eritrean Nakfa profil

Központi bankBank of Eritrea
Felhasználók
Eritrea

Miért érdekli a ERN?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a ERN e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a ERN árfolyamokatEgy ERN valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40397
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651807

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%