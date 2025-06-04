ERN - Eritrean Nakfa
A Eritrean Nakfa Eritrea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Eritrean Nakfa árfolyam a ERN és USD közötti árfolyam. A Eritrea Nakfa pénznemkódja ERN, a pénznem szimbóluma pedig Nfk. Az alábbiakban Eritrean Nakfa árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Eritrean Nakfa statisztikák
|Név
|Eritrean Nakfa
|Szimbólum
|Nkf
|Kisebb egység
|1/100 = cent
|Kisebb egység szimbóluma
|cent
|Legjobb ERN átváltás
|ERN - USD
|Legjobb ERN diagram
|ERN - USD diagram
Eritrean Nakfa profil
|Központi bank
|Bank of Eritrea
|Felhasználók
Eritrea
Eritrea
