ZMK - Zambian Kwacha

A Zambian Kwacha Zambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Zambian Kwacha árfolyam a ZMK és USD közötti árfolyam. A Zambia Kwacha pénznemkódja ZMK. Az alábbiakban Zambian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.

ZMKzambiai kwacha
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.

Zambian Kwacha statisztikák

NévZambian Kwacha
SzimbólumZK
Kisebb egység1/100 = Ngwee
Kisebb egység szimbólumaN
Legjobb ZMK átváltásZMK - USD
Legjobb ZMK diagramZMK - USD diagram

Zambian Kwacha profil

ÉrmékFreq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
BankjegyekFreq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Központi bankBank of Zambia
Felhasználók
Zambia

