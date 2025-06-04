ZMK - Zambian Kwacha
A Zambian Kwacha Zambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Zambian Kwacha árfolyam a ZMK és USD közötti árfolyam. A Zambia Kwacha pénznemkódja ZMK. Az alábbiakban Zambian Kwacha árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.
Zambian Kwacha statisztikák
|Név
|Zambian Kwacha
|Szimbólum
|ZK
|Kisebb egység
|1/100 = Ngwee
|Kisebb egység szimbóluma
|N
|Legjobb ZMK átváltás
|ZMK - USD
|Legjobb ZMK diagram
|ZMK - USD diagram
Zambian Kwacha profil
|Érmék
|Freq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
|Bankjegyek
|Freq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Központi bank
|Bank of Zambia
|Felhasználók
Zambia
Zambia
