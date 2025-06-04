JEP - Jersey Pound

A Jersey Pound Jersey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jersey Pound árfolyam a JEP és USD közötti árfolyam. A Jersey Pound pénznemkódja JEP , a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Jersey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.