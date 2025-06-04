jep
JEP - Jersey Pound

A Jersey Pound Jersey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jersey Pound árfolyam a JEP és USD közötti árfolyam. A Jersey Pound pénznemkódja JEP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Jersey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

JEPjersey-i font

Jersey Pound statisztikák

NévJersey Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Penny
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb JEP átváltásJEP - USD
Legjobb JEP diagramJEP - USD diagram

Jersey Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
BankjegyekFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Felhasználók
Jersey

Miért érdekli a JEP?

Szeretnék...

