JEP - Jersey Pound
A Jersey Pound Jersey pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Jersey Pound árfolyam a JEP és USD közötti árfolyam. A Jersey Pound pénznemkódja JEP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Jersey Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Jersey Pound statisztikák
|Név
|Jersey Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Penny
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb JEP átváltás
|JEP - USD
|Legjobb JEP diagram
|JEP - USD diagram
Jersey Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p50
Rarely used: p20
|Bankjegyek
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Felhasználók
Jersey
Jersey
