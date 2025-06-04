afn
AFN - Afghan Afghani

A Afghan Afghani Afghanistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Afghan Afghani árfolyam a AFN és USD közötti árfolyam. A Afghanistan Afghani pénznemkódja AFN, a pénznem szimbóluma pedig ؋. Az alábbiakban Afghan Afghani árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

AFNafgán afghani

Afghan Afghani statisztikák

NévAfghan Afghani
Szimbólum؋
Kisebb egység1/100 = Pul
Kisebb egység szimbólumaPul
Legjobb AFN átváltásAFN - USD
Legjobb AFN diagramAFN - USD diagram

Afghan Afghani profil

ÉrmékFreq used: ؋1, ؋2, ؋5
BankjegyekFreq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
Központi bankDa Afghanistan Bank
Felhasználók
Afghanistan

