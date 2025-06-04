AFN - Afghan Afghani
A Afghan Afghani Afghanistan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Afghan Afghani árfolyam a AFN és USD közötti árfolyam. A Afghanistan Afghani pénznemkódja AFN, a pénznem szimbóluma pedig ؋. Az alábbiakban Afghan Afghani árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Afghan Afghani statisztikák
|Név
|Afghan Afghani
|Szimbólum
|؋
|Kisebb egység
|1/100 = Pul
|Kisebb egység szimbóluma
|Pul
|Legjobb AFN átváltás
|AFN - USD
|Legjobb AFN diagram
|AFN - USD diagram
Afghan Afghani profil
|Érmék
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5
|Bankjegyek
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Központi bank
|Da Afghanistan Bank
|Felhasználók
Afghanistan
Afghanistan
Miért érdekli a AFN?
