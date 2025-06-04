SLE - Sierra Leonean Leone
A Sierra Leonean Leone Sierra Leone pénzneme. A Sierra Leone Leone pénznemkódja SLE. Az alábbiakban Sierra Leonean Leone árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone statisztikák
|Név
|Sierra Leonean Leone
|Szimbólum
|Le
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|c
Sierra Leonean Leone profil
|Érmék
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankjegyek
|Freq used: Le1, Le2, Le5, Le10
|Központi bank
|Bank of Sierra Leone
Miért érdekli a SLE?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SLE e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SLE árfolyamokatEgy SLE valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz