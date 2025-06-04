sle
SLE - Sierra Leonean Leone

A Sierra Leonean Leone Sierra Leone pénzneme. A Sierra Leone Leone pénznemkódja SLE. Az alábbiakban Sierra Leonean Leone árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

sle
SLESierra Leone-i leone
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Sierra Leonean Leone statisztikák

NévSierra Leonean Leone
SzimbólumLe
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumac

Sierra Leonean Leone profil

ÉrmékFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
BankjegyekFreq used: Le1, Le2, Le5, Le10
Központi bankBank of Sierra Leone

Miért érdekli a SLE?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SLE e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SLE árfolyamokatEgy SLE valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%