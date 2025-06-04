amd
AMD - Armenian Dram

A Armenian Dram Armenia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Armenian Dram árfolyam a AMD és USD közötti árfolyam. A Armenia Dram pénznemkódja AMD, a pénznem szimbóluma pedig ֏. Az alábbiakban Armenian Dram árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

AMDörmény dram

Armenian Dram statisztikák

NévArmenian Dram
Szimbólum֏
Kisebb egység1/100 = Luma
Kisebb egység szimbólumaLuma
Legjobb AMD átváltásAMD - USD
Legjobb AMD diagramAMD - USD diagram

Armenian Dram profil

ÉrmékFreq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
BankjegyekFreq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
Központi bankCentral Bank of Armenia
Felhasználók
Armenia

