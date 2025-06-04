AMD - Armenian Dram
A Armenian Dram Armenia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Armenian Dram árfolyam a AMD és USD közötti árfolyam. A Armenia Dram pénznemkódja AMD, a pénznem szimbóluma pedig ֏. Az alábbiakban Armenian Dram árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Armenian Dram statisztikák
|Név
|Armenian Dram
|Szimbólum
|֏
|Kisebb egység
|1/100 = Luma
|Kisebb egység szimbóluma
|Luma
|Legjobb AMD átváltás
|AMD - USD
|Legjobb AMD diagram
|AMD - USD diagram
Armenian Dram profil
|Érmék
|Freq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Bankjegyek
|Freq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Központi bank
|Central Bank of Armenia
|Felhasználók
Armenia
Armenia
Miért érdekli a AMD?
