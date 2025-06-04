pyg
PYG - Paraguayan Guarani

A Paraguayan Guarani Paraguay pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Paraguayan Guarani árfolyam a PYG és USD közötti árfolyam. A Paraguay Guarani pénznemkódja PYG, a pénznem szimbóluma pedig Gs. Az alábbiakban Paraguayan Guarani árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

PYGparaguayi guaraní

Paraguayan Guarani statisztikák

NévParaguayan Guarani
SzimbólumGs
Kisebb egység1/100 = Céntimo
Kisebb egység szimbólumaCéntimo
Legjobb PYG átváltásPYG - USD
Legjobb PYG diagramPYG - USD diagram

Paraguayan Guarani profil

ÉrmékFreq used: Gs50, Gs100, Gs500
BankjegyekFreq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
Központi bankBanco Central del Paraguay
Felhasználók
Paraguay

