PYG - Paraguayan Guarani
A Paraguayan Guarani Paraguay pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Paraguayan Guarani árfolyam a PYG és USD közötti árfolyam. A Paraguay Guarani pénznemkódja PYG, a pénznem szimbóluma pedig Gs. Az alábbiakban Paraguayan Guarani árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Paraguayan Guarani statisztikák
|Név
|Paraguayan Guarani
|Szimbólum
|Gs
|Kisebb egység
|1/100 = Céntimo
|Kisebb egység szimbóluma
|Céntimo
|Legjobb PYG átváltás
|PYG - USD
|Legjobb PYG diagram
|PYG - USD diagram
Paraguayan Guarani profil
|Érmék
|Freq used: Gs50, Gs100, Gs500
|Bankjegyek
|Freq used: Gs1000, Gs2000, Gs5000, Gs10000, Gs20000, Gs50000, Gs100000
|Központi bank
|Banco Central del Paraguay
|Felhasználók
Paraguay
Paraguay
Miért érdekli a PYG?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a PYG e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a PYG árfolyamokatEgy PYG valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz