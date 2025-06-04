gmd
GMD - Gambian Dalasi

A Gambian Dalasi Gambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gambian Dalasi árfolyam a GMD és USD közötti árfolyam. A Gambia Dalasi pénznemkódja GMD, a pénznem szimbóluma pedig D. Az alábbiakban Gambian Dalasi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

gmd
GMDgambiai dalasi

Gambian Dalasi statisztikák

NévGambian Dalasi
SzimbólumDalasi
Kisebb egység1/100 = butut
Kisebb egység szimbólumabutut
Legjobb GMD átváltásGMD - USD
Legjobb GMD diagramGMD - USD diagram

Gambian Dalasi profil

Felhasználók
Gambia

Miért érdekli a GMD?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a GMD e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a GMD árfolyamokatEgy GMD valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.442
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651842

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%