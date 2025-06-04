GMD - Gambian Dalasi

A Gambian Dalasi Gambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gambian Dalasi árfolyam a GMD és USD közötti árfolyam. A Gambia Dalasi pénznemkódja GMD , a pénznem szimbóluma pedig D. Az alábbiakban Gambian Dalasi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.