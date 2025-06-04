GMD - Gambian Dalasi
A Gambian Dalasi Gambia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Gambian Dalasi árfolyam a GMD és USD közötti árfolyam. A Gambia Dalasi pénznemkódja GMD, a pénznem szimbóluma pedig D. Az alábbiakban Gambian Dalasi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Gambian Dalasi statisztikák
|Név
|Gambian Dalasi
|Szimbólum
|Dalasi
|Kisebb egység
|1/100 = butut
|Kisebb egység szimbóluma
|butut
|Legjobb GMD átváltás
|GMD - USD
|Legjobb GMD diagram
|GMD - USD diagram
Gambian Dalasi profil
|Felhasználók
Gambia
