PGK - Papua New Guinean Kina

A Papua New Guinean Kina Papua New Guinea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Papua New Guinean Kina árfolyam a PGK és USD közötti árfolyam. A Papua New Guinea Kina pénznemkódja PGK, a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Papua New Guinean Kina árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

PGKpápua új-guineai kina

Papua New Guinean Kina statisztikák

NévPapua New Guinean Kina
SzimbólumK
Kisebb egység1/100 = Toea
Kisebb egység szimbólumaToea
Legjobb PGK átváltásPGK - USD
Legjobb PGK diagramPGK - USD diagram

Papua New Guinean Kina profil

ÉrmékFreq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
BankjegyekFreq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
Központi bankBank of Papua New Guinea
Felhasználók
Papua New Guinea

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15939
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.437
GBP / USD1.32364
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.373
AUD / USD0.651792

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%