PGK - Papua New Guinean Kina
A Papua New Guinean Kina Papua New Guinea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Papua New Guinean Kina árfolyam a PGK és USD közötti árfolyam. A Papua New Guinea Kina pénznemkódja PGK, a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Papua New Guinean Kina árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Papua New Guinean Kina statisztikák
|Név
|Papua New Guinean Kina
|Szimbólum
|K
|Kisebb egység
|1/100 = Toea
|Kisebb egység szimbóluma
|Toea
|Legjobb PGK átváltás
|PGK - USD
|Legjobb PGK diagram
|PGK - USD diagram
Papua New Guinean Kina profil
|Érmék
|Freq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Bankjegyek
|Freq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Központi bank
|Bank of Papua New Guinea
|Felhasználók
Papua New Guinea
Miért érdekli a PGK?
