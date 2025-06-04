PGK - Papua New Guinean Kina

A Papua New Guinean Kina Papua New Guinea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Papua New Guinean Kina árfolyam a PGK és USD közötti árfolyam. A Papua New Guinea Kina pénznemkódja PGK , a pénznem szimbóluma pedig K. Az alábbiakban Papua New Guinean Kina árfolyamokat és egy valutaváltót talál.