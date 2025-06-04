SDG - Sudanese Pound
A Sudanese Pound Sudan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sudanese Pound árfolyam a SDG és USD közötti árfolyam. A Sudan Pound pénznemkódja SDG, a pénznem szimbóluma pedig ج.س.. Az alábbiakban Sudanese Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Sudanese Pound statisztikák
|Név
|Sudanese Pound
|Szimbólum
|Pound
|Kisebb egység
|1/100 = Piastres
|Kisebb egység szimbóluma
|Piastres
|Legjobb SDG átváltás
|SDG - USD
|Legjobb SDG diagram
|SDG - USD diagram
Sudanese Pound profil
|Érmék
|Freq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
|Bankjegyek
|Freq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
|Központi bank
|Central Bank of Sudan
|Felhasználók
Sudan
Sudan