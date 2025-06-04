sdg
SDG - Sudanese Pound

A Sudanese Pound Sudan pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sudanese Pound árfolyam a SDG és USD közötti árfolyam. A Sudan Pound pénznemkódja SDG, a pénznem szimbóluma pedig ج.س.. Az alábbiakban Sudanese Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

SDGszudáni font

Sudanese Pound statisztikák

NévSudanese Pound
SzimbólumPound
Kisebb egység1/100 = Piastres
Kisebb egység szimbólumaPiastres
Legjobb SDG átváltásSDG - USD
Legjobb SDG diagramSDG - USD diagram

Sudanese Pound profil

ÉrmékFreq used: Piastres1, Piastres5, Piastres10, Pound20, Pound50
BankjegyekFreq used: Pound1, Pound2, Pound5, Pound10, Pound20
Központi bankCentral Bank of Sudan
Felhasználók
Sudan

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804278
USD / CAD1.40399
EUR / JPY181.359
AUD / USD0.651715

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%