RSD - Serbian Dinar
A Serbian Dinar Serbia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Serbian Dinar árfolyam a RSD és USD közötti árfolyam. A Serbia Dinar pénznemkódja RSD, a pénznem szimbóluma pedig Дин.. Az alábbiakban Serbian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Serbian Dinar statisztikák
|Név
|Serbian Dinar
|Szimbólum
|РСД
|Kisebb egység
|1/100 = Para
|Kisebb egység szimbóluma
|Para
|Legjobb RSD átváltás
|RSD - USD
|Legjobb RSD diagram
|RSD - USD diagram
Serbian Dinar profil
|Becenevek
|Glava
|Érmék
|Freq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Bankjegyek
|Freq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
|Központi bank
|National Bank of Serbia
|Felhasználók
Serbia
Serbia
Miért érdekli a RSD?
