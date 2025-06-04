rsd
RSD - Serbian Dinar

A Serbian Dinar Serbia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Serbian Dinar árfolyam a RSD és USD közötti árfolyam. A Serbia Dinar pénznemkódja RSD, a pénznem szimbóluma pedig Дин.. Az alábbiakban Serbian Dinar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

RSDszerb dinár

Serbian Dinar statisztikák

NévSerbian Dinar
SzimbólumРСД
Kisebb egység1/100 = Para
Kisebb egység szimbólumaPara
Legjobb RSD átváltásRSD - USD
Legjobb RSD diagramRSD - USD diagram

Serbian Dinar profil

BecenevekGlava
ÉrmékFreq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
BankjegyekFreq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
Központi bankNational Bank of Serbia
Felhasználók
Serbia

