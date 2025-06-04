MRU - Mauritanian Ouguiya

A Mauritanian Ouguiya Mauritania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritanian Ouguiya árfolyam a MRU és USD közötti árfolyam. A Mauritania Ouguiya pénznemkódja MRU , a pénznem szimbóluma pedig UM. Az alábbiakban Mauritanian Ouguiya árfolyamokat és egy valutaváltót talál.