MRU - Mauritanian Ouguiya

A Mauritanian Ouguiya Mauritania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritanian Ouguiya árfolyam a MRU és USD közötti árfolyam. A Mauritania Ouguiya pénznemkódja MRU, a pénznem szimbóluma pedig UM. Az alábbiakban Mauritanian Ouguiya árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

MRUmauritániai ouguiya

Mauritanian Ouguiya statisztikák

NévMauritanian Ouguiya
SzimbólumUM
Kisebb egység1/5 = Khoums
Kisebb egység szimbólumaKhoums
Legjobb MRU átváltásMRU - USD
Legjobb MRU diagramMRU - USD diagram

Mauritanian Ouguiya profil

ÉrmékFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
BankjegyekFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
Központi bankBanque Centrale de Mauritanie
Felhasználók
Mauritania

Miért érdekli a MRU?

