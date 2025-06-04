MRU - Mauritanian Ouguiya
A Mauritanian Ouguiya Mauritania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Mauritanian Ouguiya árfolyam a MRU és USD közötti árfolyam. A Mauritania Ouguiya pénznemkódja MRU, a pénznem szimbóluma pedig UM. Az alábbiakban Mauritanian Ouguiya árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Mauritanian Ouguiya statisztikák
|Név
|Mauritanian Ouguiya
|Szimbólum
|UM
|Kisebb egység
|1/5 = Khoums
|Kisebb egység szimbóluma
|Khoums
|Legjobb MRU átváltás
|MRU - USD
|Legjobb MRU diagram
|MRU - USD diagram
Mauritanian Ouguiya profil
|Érmék
|Freq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
|Bankjegyek
|Freq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Központi bank
|Banque Centrale de Mauritanie
|Felhasználók
Mauritania
Mauritania
Miért érdekli a MRU?
