hrk
HRK - Croatian Kuna

A Croatian Kuna Croatia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Croatian Kuna árfolyam a HRK és USD közötti árfolyam. A Croatia Kuna pénznemkódja HRK, a pénznem szimbóluma pedig kn. Az alábbiakban Croatian Kuna árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.

Válasszon egy pénznemet

hrk
HRKhorvát kuna (elavult)

Croatian Kuna statisztikák

NévCroatian Kuna
Szimbólumkn
Kisebb egység1/100 = lipa
Kisebb egység szimbólumalp
Legjobb HRK átváltásHRK - USD
Legjobb HRK diagramHRK - USD diagram

Croatian Kuna profil

ÉrmékFreq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
BankjegyekFreq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
Központi bankCroatian National Bank
Felhasználók
Croatia

Miért érdekli a HRK?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a HRK e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a HRK árfolyamokatEgy HRK valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15959
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804131
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651873

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%