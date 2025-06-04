HRK - Croatian Kuna
A Croatian Kuna Croatia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Croatian Kuna árfolyam a HRK és USD közötti árfolyam. A Croatia Kuna pénznemkódja HRK, a pénznem szimbóluma pedig kn. Az alábbiakban Croatian Kuna árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.
Croatian Kuna statisztikák
|Név
|Croatian Kuna
|Szimbólum
|kn
|Kisebb egység
|1/100 = lipa
|Kisebb egység szimbóluma
|lp
|Legjobb HRK átváltás
|HRK - USD
|Legjobb HRK diagram
|HRK - USD diagram
Croatian Kuna profil
|Érmék
|Freq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
|Bankjegyek
|Freq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Központi bank
|Croatian National Bank
|Felhasználók
Croatia
Croatia
