UYU - Uruguayan Peso
A Uruguayan Peso Uruguay pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uruguayan Peso árfolyam a UYU és USD közötti árfolyam. A Uruguay Peso pénznemkódja UYU, a pénznem szimbóluma pedig $U. Az alábbiakban Uruguayan Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Uruguayan Peso statisztikák
|Név
|Uruguayan Peso
|Szimbólum
|$U
|Kisebb egység
|1/100 = Centésimo
|Kisebb egység szimbóluma
|Centésimo
|Legjobb UYU átváltás
|UYU - USD
|Legjobb UYU diagram
|UYU - USD diagram
Uruguayan Peso profil
|Érmék
|Freq used: $U1, $U2, $U5, $U10
|Bankjegyek
|Freq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Központi bank
|Central Bank of Uruguay
|Felhasználók
Uruguay
Uruguay
Miért érdekli a UYU?
