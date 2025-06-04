uyu
UYU - Uruguayan Peso

A Uruguayan Peso Uruguay pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uruguayan Peso árfolyam a UYU és USD közötti árfolyam. A Uruguay Peso pénznemkódja UYU, a pénznem szimbóluma pedig $U. Az alábbiakban Uruguayan Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

UYUuruguayi peso

Uruguayan Peso statisztikák

NévUruguayan Peso
Szimbólum$U
Kisebb egység1/100 = Centésimo
Kisebb egység szimbólumaCentésimo
Legjobb UYU átváltásUYU - USD
Legjobb UYU diagramUYU - USD diagram

Uruguayan Peso profil

ÉrmékFreq used: $U1, $U2, $U5, $U10
BankjegyekFreq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Központi bankCentral Bank of Uruguay
Felhasználók
Uruguay

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804448
USD / CAD1.40414
EUR / JPY181.423
AUD / USD0.651733

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%