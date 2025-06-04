UYU - Uruguayan Peso

A Uruguayan Peso Uruguay pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Uruguayan Peso árfolyam a UYU és USD közötti árfolyam. A Uruguay Peso pénznemkódja UYU , a pénznem szimbóluma pedig $U. Az alábbiakban Uruguayan Peso árfolyamokat és egy valutaváltót talál.