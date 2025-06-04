BIF - Burundian Franc

bif
A Burundian Franc Burundi pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Burundian Franc árfolyam a BIF és USD közötti árfolyam. A Burundi Franc pénznemkódja BIF, a pénznem szimbóluma pedig FBu. Az alábbiakban Burundian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Burundian Franc statisztikák

NévBurundian Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb BIF átváltásBIF - USD
Legjobb BIF diagramBIF - USD diagram

Burundian Franc profil

ÉrmékFreq used: Franc1, Franc5
BankjegyekFreq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
Központi bankBanque de la Republique du Burundi
Felhasználók
Burundi

