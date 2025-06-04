BIF - Burundian Franc
A Burundian Franc Burundi pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Burundian Franc árfolyam a BIF és USD közötti árfolyam. A Burundi Franc pénznemkódja BIF, a pénznem szimbóluma pedig FBu. Az alábbiakban Burundian Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Burundian Franc statisztikák
|Név
|Burundian Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb BIF átváltás
|BIF - USD
|Legjobb BIF diagram
|BIF - USD diagram
Burundian Franc profil
|Érmék
|Freq used: Franc1, Franc5
|Bankjegyek
|Freq used: Franc10, Franc20, Franc50, Franc100, Franc500, Franc1000, Franc2000, Franc5000, Franc10000
|Központi bank
|Banque de la Republique du Burundi
|Felhasználók
Burundi
Burundi
Miért érdekli a BIF?
