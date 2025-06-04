SZL - Swazi Lilangeni

A Swazi Lilangeni eSwatini pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Swazi Lilangeni árfolyam a SZL és USD közötti árfolyam. A eSwatini Lilangeni pénznemkódja SZL , a pénznem szimbóluma pedig E. Az alábbiakban Swazi Lilangeni árfolyamokat és egy valutaváltót talál.