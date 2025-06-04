SZL - Swazi Lilangeni
A Swazi Lilangeni eSwatini pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Swazi Lilangeni árfolyam a SZL és USD közötti árfolyam. A eSwatini Lilangeni pénznemkódja SZL, a pénznem szimbóluma pedig E. Az alábbiakban Swazi Lilangeni árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Swazi Lilangeni statisztikák
|Név
|Swazi Lilangeni
|Szimbólum
|Lilangeni
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb SZL átváltás
|SZL - USD
|Legjobb SZL diagram
|SZL - USD diagram
Swazi Lilangeni profil
|Érmék
|Freq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
|Bankjegyek
|Freq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
|Központi bank
|Central Bank of eSwatini
|Felhasználók
eSwatini
eSwatini
Miért érdekli a SZL?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SZL e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SZL árfolyamokatEgy SZL valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz