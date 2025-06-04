szl
SZL - Swazi Lilangeni

A Swazi Lilangeni eSwatini pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Swazi Lilangeni árfolyam a SZL és USD közötti árfolyam. A eSwatini Lilangeni pénznemkódja SZL, a pénznem szimbóluma pedig E. Az alábbiakban Swazi Lilangeni árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

szl
SZLszváziföldi lilangeni

Swazi Lilangeni statisztikák

NévSwazi Lilangeni
SzimbólumLilangeni
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb SZL átváltásSZL - USD
Legjobb SZL diagramSZL - USD diagram

Swazi Lilangeni profil

ÉrmékFreq used: Cent10, Cent20, Cent50, Lilangeni1, Lilangeni2, Lilangeni5
BankjegyekFreq used: Lilangeni10, Lilangeni20, Lilangeni50, Lilangeni100, Lilangeni200
Központi bankCentral Bank of eSwatini
Felhasználók
eSwatini

Miért érdekli a SZL?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SZL e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SZL árfolyamokatEgy SZL valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%