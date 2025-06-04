SRD - Surinamese Dollar

A Surinamese Dollar Suriname pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Surinamese Dollar árfolyam a SRD és USD közötti árfolyam. A Suriname Dollar pénznemkódja SRD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Surinamese Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.