SRD - Surinamese Dollar

A Surinamese Dollar Suriname pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Surinamese Dollar árfolyam a SRD és USD közötti árfolyam. A Suriname Dollar pénznemkódja SRD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Surinamese Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

SRDsuriname-i dollár

Surinamese Dollar statisztikák

NévSurinamese Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb SRD átváltásSRD - USD
Legjobb SRD diagramSRD - USD diagram

Surinamese Dollar profil

Felhasználók
Suriname

Miért érdekli a SRD?

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%