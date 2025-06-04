ngn
NGN - Nigerian Naira

A Nigerian Naira Nigeria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nigerian Naira árfolyam a NGN és USD közötti árfolyam. A Nigeria Naira pénznemkódja NGN, a pénznem szimbóluma pedig ₦. Az alábbiakban Nigerian Naira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

NGNnigériai naira

Nigerian Naira statisztikák

NévNigerian Naira
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Kobo
Kisebb egység szimbólumaKobo
Legjobb NGN átváltásNGN - USD
Legjobb NGN diagramNGN - USD diagram

Nigerian Naira profil

ÉrmékFreq used: Kobo50, ₦1, ₦2
BankjegyekFreq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
Központi bankCentral Bank of Nigeria
Felhasználók
Nigeria

