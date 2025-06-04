NGN - Nigerian Naira
A Nigerian Naira Nigeria pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Nigerian Naira árfolyam a NGN és USD közötti árfolyam. A Nigeria Naira pénznemkódja NGN, a pénznem szimbóluma pedig ₦. Az alábbiakban Nigerian Naira árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Nigerian Naira statisztikák
|Név
|Nigerian Naira
|Szimbólum
|₦
|Kisebb egység
|1/100 = Kobo
|Kisebb egység szimbóluma
|Kobo
|Legjobb NGN átváltás
|NGN - USD
|Legjobb NGN diagram
|NGN - USD diagram
Nigerian Naira profil
|Érmék
|Freq used: Kobo50, ₦1, ₦2
|Bankjegyek
|Freq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Központi bank
|Central Bank of Nigeria
|Felhasználók
Nigeria
Nigeria