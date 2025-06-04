FKP - Falkland Island Pound
A Falkland Island Pound Falkland Islands (Malvinas) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Falkland Island Pound árfolyam a FKP és USD közötti árfolyam. A Falkland Islands (Malvinas) Pound pénznemkódja FKP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Falkland Island Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Falkland Island Pound statisztikák
|Név
|Falkland Island Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Pence
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb FKP átváltás
|FKP - USD
|Legjobb FKP diagram
|FKP - USD diagram
Falkland Island Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Bankjegyek
|Freq used: £5, £10, £20, £50
|Felhasználók
Falkland Islands (Malvinas)
Falkland Islands (Malvinas)
Miért érdekli a FKP?
