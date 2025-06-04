FKP - Falkland Island Pound

fkp
A Falkland Island Pound Falkland Islands (Malvinas) pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Falkland Island Pound árfolyam a FKP és USD közötti árfolyam. A Falkland Islands (Malvinas) Pound pénznemkódja FKP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Falkland Island Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Falkland Island Pound statisztikák

NévFalkland Island Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Pence
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb FKP átváltásFKP - USD
Legjobb FKP diagramFKP - USD diagram

Falkland Island Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
BankjegyekFreq used: £5, £10, £20, £50
Felhasználók
Falkland Islands (Malvinas)

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.446
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804187
USD / CAD1.40397
EUR / JPY181.401
AUD / USD0.651807

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%