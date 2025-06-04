svc
SVC - Salvadoran Colon

A Salvadoran Colon El Salvador pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Salvadoran Colon árfolyam a SVC és USD közötti árfolyam. A El Salvador Colon pénznemkódja SVC, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Salvadoran Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.

Válasszon egy pénznemet

svc
SVCsalvadori colon

Salvadoran Colon statisztikák

NévSalvadoran Colon
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Centavo
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb SVC átváltásSVC - USD
Legjobb SVC diagramSVC - USD diagram

Salvadoran Colon profil

ÉrmékFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
BankjegyekFreq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
Felhasználók
El Salvador

Miért érdekli a SVC?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a SVC e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a SVC árfolyamokatEgy SVC valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15952
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804447
USD / CAD1.40427
EUR / JPY181.417
AUD / USD0.651788

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%