SVC - Salvadoran Colon

A Salvadoran Colon El Salvador pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Salvadoran Colon árfolyam a SVC és USD közötti árfolyam. A El Salvador Colon pénznemkódja SVC , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Salvadoran Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.