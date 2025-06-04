SVC - Salvadoran Colon
A Salvadoran Colon El Salvador pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Salvadoran Colon árfolyam a SVC és USD közötti árfolyam. A El Salvador Colon pénznemkódja SVC, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Salvadoran Colon árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Notice: As of 2001, the Law of Monetary Integration allows the circulation of the US dollar (USD) in Salvador with a fixed exchange rate of 8.75 colones. The colon is still legal tender, however it is no longer in circulation and is rarely used.
Salvadoran Colon statisztikák
|Név
|Salvadoran Colon
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Centavo
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb SVC átváltás
|SVC - USD
|Legjobb SVC diagram
|SVC - USD diagram
Salvadoran Colon profil
|Érmék
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1, $5
Rarely used: ¢1, ¢2, ¢3
|Bankjegyek
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $25, $50, $100, $200
|Felhasználók
El Salvador
