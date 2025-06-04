mad
MAD - Moroccan Dirham

A Moroccan Dirham Morocco pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Moroccan Dirham árfolyam a MAD és USD közötti árfolyam. A Morocco Dirham pénznemkódja MAD, a pénznem szimbóluma pedig MAD. Az alábbiakban Moroccan Dirham árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

MADmarokkói dirham

Moroccan Dirham statisztikák

NévMoroccan Dirham
SzimbólumDirham
Kisebb egység1/100 = Santim
Kisebb egység szimbólumaSantim
Legjobb MAD átváltásMAD - USD
Legjobb MAD diagramMAD - USD diagram

Moroccan Dirham profil

ÉrmékFreq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
BankjegyekFreq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
Központi bankBank Al-Maghrib
Felhasználók
Morocco, Western Sahara

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.432
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.804075
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652035

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%