MAD - Moroccan Dirham
A Moroccan Dirham Morocco pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Moroccan Dirham árfolyam a MAD és USD közötti árfolyam. A Morocco Dirham pénznemkódja MAD, a pénznem szimbóluma pedig MAD. Az alábbiakban Moroccan Dirham árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Moroccan Dirham statisztikák
|Név
|Moroccan Dirham
|Szimbólum
|Dirham
|Kisebb egység
|1/100 = Santim
|Kisebb egység szimbóluma
|Santim
|Legjobb MAD átváltás
|MAD - USD
|Legjobb MAD diagram
|MAD - USD diagram
Moroccan Dirham profil
|Érmék
|Freq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
|Bankjegyek
|Freq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Központi bank
|Bank Al-Maghrib
|Felhasználók
Morocco, Western Sahara
Miért érdekli a MAD?
