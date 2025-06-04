ltl
LTL - Lithuanian Litas

A Lithuanian Litas Lithuania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lithuanian Litas árfolyam a LTL és USD közötti árfolyam. A Lithuania Litas pénznemkódja LTL, a pénznem szimbóluma pedig Lt. Az alábbiakban Lithuanian Litas árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.

Válasszon egy pénznemet

ltl
LTLlitván litas

Lithuanian Litas statisztikák

NévLithuanian Litas
SzimbólumLt
Kisebb egység1/100 = Centas
Kisebb egység szimbólumact
Legjobb LTL átváltásLTL - USD
Legjobb LTL diagramLTL - USD diagram

Lithuanian Litas profil

ÉrmékFreq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
BankjegyekFreq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
Központi bankBank of Lithuania
Felhasználók
Lithuania

Miért érdekli a LTL?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a LTL e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a LTL árfolyamokatEgy LTL valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14166
USD / JPY156.432
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.804075
USD / CAD1.40385
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.652035

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%