LTL - Lithuanian Litas
A Lithuanian Litas Lithuania pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Lithuanian Litas árfolyam a LTL és USD közötti árfolyam. A Lithuania Litas pénznemkódja LTL, a pénznem szimbóluma pedig Lt. Az alábbiakban Lithuanian Litas árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.
Lithuanian Litas statisztikák
|Név
|Lithuanian Litas
|Szimbólum
|Lt
|Kisebb egység
|1/100 = Centas
|Kisebb egység szimbóluma
|ct
|Legjobb LTL átváltás
|LTL - USD
|Legjobb LTL diagram
|LTL - USD diagram
Lithuanian Litas profil
|Érmék
|Freq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Bankjegyek
|Freq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Központi bank
|Bank of Lithuania
|Felhasználók
Lithuania
Miért érdekli a LTL?
