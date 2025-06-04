ghs
GHS - Ghanaian Cedi

A Ghanaian Cedi Ghana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ghanaian Cedi árfolyam a GHS és USD közötti árfolyam. A Ghana Cedi pénznemkódja GHS, a pénznem szimbóluma pedig GH₵. Az alábbiakban Ghanaian Cedi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

GHSghánai cedi

Ghanaian Cedi statisztikák

NévGhanaian Cedi
SzimbólumGH¢
Kisebb egység1/100 = Ghana Pesewa
Kisebb egység szimbólumaGp
Legjobb GHS átváltásGHS - USD
Legjobb GHS diagramGHS - USD diagram

Ghanaian Cedi profil

ÉrmékFreq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
BankjegyekFreq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
Központi bankBank of Ghana
Felhasználók
Ghana

