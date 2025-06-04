GHS - Ghanaian Cedi

A Ghanaian Cedi Ghana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ghanaian Cedi árfolyam a GHS és USD közötti árfolyam. A Ghana Cedi pénznemkódja GHS , a pénznem szimbóluma pedig GH₵. Az alábbiakban Ghanaian Cedi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.