GHS - Ghanaian Cedi
A Ghanaian Cedi Ghana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ghanaian Cedi árfolyam a GHS és USD közötti árfolyam. A Ghana Cedi pénznemkódja GHS, a pénznem szimbóluma pedig GH₵. Az alábbiakban Ghanaian Cedi árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Ghanaian Cedi statisztikák
|Név
|Ghanaian Cedi
|Szimbólum
|GH¢
|Kisebb egység
|1/100 = Ghana Pesewa
|Kisebb egység szimbóluma
|Gp
|Legjobb GHS átváltás
|GHS - USD
|Legjobb GHS diagram
|GHS - USD diagram
Ghanaian Cedi profil
|Érmék
|Freq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Bankjegyek
|Freq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Központi bank
|Bank of Ghana
|Felhasználók
Ghana
Ghana
