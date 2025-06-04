OMR - Omani Rial

A Omani Rial Oman pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Omani Rial árfolyam a OMR és USD közötti árfolyam. A Oman Rial pénznemkódja OMR , a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Omani Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.