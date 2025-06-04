omr
OMR - Omani Rial

A Omani Rial Oman pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Omani Rial árfolyam a OMR és USD közötti árfolyam. A Oman Rial pénznemkódja OMR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Omani Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Omani Rial statisztikák

NévOmani Rial
Szimbólum
Kisebb egység1/1000 = Baisa
Kisebb egység szimbólumabz
Legjobb OMR átváltásOMR - USD
Legjobb OMR diagramOMR - USD diagram

Omani Rial profil

ÉrmékFreq used: bz5, bz10, bz25, bz50
BankjegyekFreq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
Központi bankCentral Bank of Oman
Felhasználók
Oman

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14157
USD / JPY156.429
GBP / USD1.32358
USD / CHF0.804172
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.369
AUD / USD0.651782

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%