OMR - Omani Rial
A Omani Rial Oman pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Omani Rial árfolyam a OMR és USD közötti árfolyam. A Oman Rial pénznemkódja OMR, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Omani Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Omani Rial statisztikák
|Név
|Omani Rial
|Szimbólum
|﷼
|Kisebb egység
|1/1000 = Baisa
|Kisebb egység szimbóluma
|bz
|Legjobb OMR átváltás
|OMR - USD
|Legjobb OMR diagram
|OMR - USD diagram
Omani Rial profil
|Érmék
|Freq used: bz5, bz10, bz25, bz50
|Bankjegyek
|Freq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Központi bank
|Central Bank of Oman
|Felhasználók
Oman
Miért érdekli a OMR?
