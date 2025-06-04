SLL - Sierra Leonean Leone

A Sierra Leonean Leone Sierra Leone pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sierra Leonean Leone árfolyam a SLL és USD közötti árfolyam. A Sierra Leone Leone pénznemkódja SLL , a pénznem szimbóluma pedig Le. Az alábbiakban Sierra Leonean Leone árfolyamokat és egy valutaváltót talál.