SLL - Sierra Leonean Leone
A Sierra Leonean Leone Sierra Leone pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Sierra Leonean Leone árfolyam a SLL és USD közötti árfolyam. A Sierra Leone Leone pénznemkódja SLL, a pénznem szimbóluma pedig Le. Az alábbiakban Sierra Leonean Leone árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone statisztikák
|Név
|Sierra Leonean Leone
|Szimbólum
|Le
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|c
|Legjobb SLL átváltás
|SLL - USD
|Legjobb SLL diagram
|SLL - USD diagram
Sierra Leonean Leone profil
|Érmék
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Bankjegyek
|Freq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Központi bank
|Bank of Sierra Leone
|Felhasználók
Sierra Leone
Sierra Leone
Miért érdekli a SLL?
