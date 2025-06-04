gnf
GNF - Guinean Franc

A Guinean Franc Guinea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guinean Franc árfolyam a GNF és USD közötti árfolyam. A Guinea Franc pénznemkódja GNF, a pénznem szimbóluma pedig FG. Az alábbiakban Guinean Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

GNFguineai frank

Guinean Franc statisztikák

NévGuinean Franc
SzimbólumFranc
Kisebb egység1/100 = Centime
Kisebb egység szimbólumaCentime
Legjobb GNF átváltásGNF - USD
Legjobb GNF diagramGNF - USD diagram

Guinean Franc profil

BankjegyekFreq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
Központi bankCentral Bank of the Republic of Guinea
Felhasználók
Guinea

