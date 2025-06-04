GNF - Guinean Franc
A Guinean Franc Guinea pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guinean Franc árfolyam a GNF és USD közötti árfolyam. A Guinea Franc pénznemkódja GNF, a pénznem szimbóluma pedig FG. Az alábbiakban Guinean Franc árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Guinean Franc statisztikák
|Név
|Guinean Franc
|Szimbólum
|Franc
|Kisebb egység
|1/100 = Centime
|Kisebb egység szimbóluma
|Centime
|Legjobb GNF átváltás
|GNF - USD
|Legjobb GNF diagram
|GNF - USD diagram
Guinean Franc profil
|Bankjegyek
|Freq used: Franc100, Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Központi bank
|Central Bank of the Republic of Guinea
|Felhasználók
Guinea
Guinea
