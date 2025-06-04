LRD - Liberian Dollar
A Liberian Dollar Liberia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Liberian Dollar árfolyam a LRD és USD közötti árfolyam. A Liberia Dollar pénznemkódja LRD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Liberian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Liberian Dollar statisztikák
|Név
|Liberian Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|¢
|Legjobb LRD átváltás
|LRD - USD
|Legjobb LRD diagram
|LRD - USD diagram
Liberian Dollar profil
|Érmék
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Bankjegyek
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Központi bank
|Central Bank of Liberia
|Felhasználók
Liberia
