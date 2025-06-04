lrd
LRD - Liberian Dollar

A Liberian Dollar Liberia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Liberian Dollar árfolyam a LRD és USD közötti árfolyam. A Liberia Dollar pénznemkódja LRD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Liberian Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

LRDlibériai dollár

Liberian Dollar statisztikák

NévLiberian Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbóluma¢
Legjobb LRD átváltásLRD - USD
Legjobb LRD diagramLRD - USD diagram

Liberian Dollar profil

ÉrmékFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
BankjegyekFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Központi bankCentral Bank of Liberia
Felhasználók
Liberia

