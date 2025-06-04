AWG - Aruban or Dutch Guilder

awg
A Aruban or Dutch Guilder Aruba pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Aruban or Dutch Guilder árfolyam a AWG és USD közötti árfolyam. A Aruba Guilder pénznemkódja AWG, a pénznem szimbóluma pedig ƒ. Az alábbiakban Aruban or Dutch Guilder árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

AWGarubai vagy holland forint

Aruban or Dutch Guilder statisztikák

NévAruban or Dutch Guilder
Szimbólumƒ
Kisebb egység
Kisebb egység szimbóluma
Legjobb AWG átváltásAWG - USD
Legjobb AWG diagramAWG - USD diagram

Aruban or Dutch Guilder profil

Felhasználók
Aruba

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804368
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.404
AUD / USD0.651811

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%