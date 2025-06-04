yer
YER - Yemeni Rial

A Yemeni Rial Yemen pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Yemeni Rial árfolyam a YER és USD közötti árfolyam. A Yemen Rial pénznemkódja YER, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Yemeni Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

YERjemeni riál

Yemeni Rial statisztikák

NévYemeni Rial
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Fils
Kisebb egység szimbólumaFils
Legjobb YER átváltásYER - USD
Legjobb YER diagramYER - USD diagram

Yemeni Rial profil

BankjegyekFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Központi bankCentral Bank of Yemen
Felhasználók
Yemen

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804391
USD / CAD1.40405
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651732

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%