YER - Yemeni Rial
A Yemeni Rial Yemen pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Yemeni Rial árfolyam a YER és USD közötti árfolyam. A Yemen Rial pénznemkódja YER, a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Yemeni Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Yemeni Rial statisztikák
|Név
|Yemeni Rial
|Szimbólum
|﷼
|Kisebb egység
|1/100 = Fils
|Kisebb egység szimbóluma
|Fils
|Legjobb YER átváltás
|YER - USD
|Legjobb YER diagram
|YER - USD diagram
Yemeni Rial profil
|Bankjegyek
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Központi bank
|Central Bank of Yemen
|Felhasználók
Yemen
Miért érdekli a YER?
