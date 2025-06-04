YER - Yemeni Rial

A Yemeni Rial Yemen pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Yemeni Rial árfolyam a YER és USD közötti árfolyam. A Yemen Rial pénznemkódja YER , a pénznem szimbóluma pedig ﷼. Az alábbiakban Yemeni Rial árfolyamokat és egy valutaváltót talál.