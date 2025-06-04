IMP - Isle of Man Pound
A Isle of Man Pound Isle of Man pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Isle of Man Pound árfolyam a IMP és USD közötti árfolyam. A Isle of Man Pound pénznemkódja IMP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Isle of Man Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Isle of Man Pound statisztikák
|Név
|Isle of Man Pound
|Szimbólum
|£
|Kisebb egység
|1/100 = Pence
|Kisebb egység szimbóluma
|p
|Legjobb IMP átváltás
|IMP - USD
|Legjobb IMP diagram
|IMP - USD diagram
Isle of Man Pound profil
|Érmék
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Bankjegyek
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Felhasználók
Isle of Man
Isle of Man
