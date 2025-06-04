imp
IMP - Isle of Man Pound

A Isle of Man Pound Isle of Man pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Isle of Man Pound árfolyam a IMP és USD közötti árfolyam. A Isle of Man Pound pénznemkódja IMP, a pénznem szimbóluma pedig £. Az alábbiakban Isle of Man Pound árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

imp
IMPMan-szigeti font

Isle of Man Pound statisztikák

NévIsle of Man Pound
Szimbólum£
Kisebb egység1/100 = Pence
Kisebb egység szimbólumap
Legjobb IMP átváltásIMP - USD
Legjobb IMP diagramIMP - USD diagram

Isle of Man Pound profil

ÉrmékFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
BankjegyekFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Felhasználók
Isle of Man

Miért érdekli a IMP?

Szeretnék...

Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a IMP e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a IMP árfolyamokatEgy IMP valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz

Élő valutakurzusok

ValutapárÁrfolyamVáltozás
EUR / USD1.15964
GBP / EUR1.14167
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32393
USD / CHF0.804047
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.409
AUD / USD0.652004

Central Bank Rates

CurrencyInterest Rate
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%