IDR - Indonesian Rupiah

A Indonesian Rupiah Indonesia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Indonesian Rupiah árfolyam a IDR és USD közötti árfolyam. A Indonesia Rupiah pénznemkódja IDR, a pénznem szimbóluma pedig Rp. Az alábbiakban Indonesian Rupiah árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

IDRindonéz rúpia

Indonesian Rupiah statisztikák

NévIndonesian Rupiah
SzimbólumRp
Kisebb egység1/100 = Sen (obsolete)
Kisebb egység szimbólumaSen (obsolete)
Legjobb IDR átváltásIDR - USD
Legjobb IDR diagramIDR - USD diagram

Indonesian Rupiah profil

ÉrmékFreq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
BankjegyekFreq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
Központi bankCentral Bank of Republic of Indonesia
Felhasználók
Indonesia, East Timor

Miért érdekli a IDR?

