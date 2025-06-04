IDR - Indonesian Rupiah
A Indonesian Rupiah Indonesia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Indonesian Rupiah árfolyam a IDR és USD közötti árfolyam. A Indonesia Rupiah pénznemkódja IDR, a pénznem szimbóluma pedig Rp. Az alábbiakban Indonesian Rupiah árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Indonesian Rupiah statisztikák
|Név
|Indonesian Rupiah
|Szimbólum
|Rp
|Kisebb egység
|1/100 = Sen (obsolete)
|Kisebb egység szimbóluma
|Sen (obsolete)
|Legjobb IDR átváltás
|IDR - USD
|Legjobb IDR diagram
|IDR - USD diagram
Indonesian Rupiah profil
|Érmék
|Freq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
|Bankjegyek
|Freq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Központi bank
|Central Bank of Republic of Indonesia
|Felhasználók
Indonesia, East Timor
Indonesia, East Timor
