GYD - Guyanese Dollar

A Guyanese Dollar Guyana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guyanese Dollar árfolyam a GYD és USD közötti árfolyam. A Guyana Dollar pénznemkódja GYD , a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Guyanese Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.