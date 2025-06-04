GYD - Guyanese Dollar

gyd
A Guyanese Dollar Guyana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guyanese Dollar árfolyam a GYD és USD közötti árfolyam. A Guyana Dollar pénznemkódja GYD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Guyanese Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Guyanese Dollar statisztikák

NévGuyanese Dollar
Szimbólum$
Kisebb egység1/100 = Cent
Kisebb egység szimbólumaCent
Legjobb GYD átváltásGYD - USD
Legjobb GYD diagramGYD - USD diagram

Guyanese Dollar profil

ÉrmékFreq used: $1, $5, $10
BankjegyekFreq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
Központi bankBank of Guyana
Felhasználók
Guyana

