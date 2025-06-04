GYD - Guyanese Dollar
A Guyanese Dollar Guyana pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Guyanese Dollar árfolyam a GYD és USD közötti árfolyam. A Guyana Dollar pénznemkódja GYD, a pénznem szimbóluma pedig $. Az alábbiakban Guyanese Dollar árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Guyanese Dollar statisztikák
|Név
|Guyanese Dollar
|Szimbólum
|$
|Kisebb egység
|1/100 = Cent
|Kisebb egység szimbóluma
|Cent
|Legjobb GYD átváltás
|GYD - USD
|Legjobb GYD diagram
|GYD - USD diagram
Guyanese Dollar profil
|Érmék
|Freq used: $1, $5, $10
|Bankjegyek
|Freq used: $20, $100, $500, $1000, $50, $5000
|Központi bank
|Bank of Guyana
|Felhasználók
Guyana
Guyana
Miért érdekli a GYD?
