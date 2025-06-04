etb
ETB - Ethiopian Birr

A Ethiopian Birr Ethiopia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ethiopian Birr árfolyam a ETB és USD közötti árfolyam. A Ethiopia Birr pénznemkódja ETB, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Ethiopian Birr árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

ETBetióp birr

Ethiopian Birr statisztikák

NévEthiopian Birr
SzimbólumBr
Kisebb egység1/100 = santim
Kisebb egység szimbólumasantim
Legjobb ETB átváltásETB - USD
Legjobb ETB diagramETB - USD diagram

Ethiopian Birr profil

BankjegyekFreq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
Központi bankNational Bank of Ethiopia
Felhasználók
Ethiopia, Eritrea

