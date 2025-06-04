ETB - Ethiopian Birr
A Ethiopian Birr Ethiopia pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ethiopian Birr árfolyam a ETB és USD közötti árfolyam. A Ethiopia Birr pénznemkódja ETB, a pénznem szimbóluma pedig Br. Az alábbiakban Ethiopian Birr árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Ethiopian Birr statisztikák
|Név
|Ethiopian Birr
|Szimbólum
|Br
|Kisebb egység
|1/100 = santim
|Kisebb egység szimbóluma
|santim
|Legjobb ETB átváltás
|ETB - USD
|Legjobb ETB diagram
|ETB - USD diagram
Ethiopian Birr profil
|Bankjegyek
|Freq used: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Központi bank
|National Bank of Ethiopia
|Felhasználók
Ethiopia, Eritrea
Ethiopia, Eritrea
Miért érdekli a ETB?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a ETB e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a ETB árfolyamokatEgy ETB valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz