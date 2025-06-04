UAH - Ukrainian Hryvnia
A Ukrainian Hryvnia Ukraine pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ukrainian Hryvnia árfolyam a UAH és USD közötti árfolyam. A Ukraine Hryvnia pénznemkódja UAH, a pénznem szimbóluma pedig ₴. Az alábbiakban Ukrainian Hryvnia árfolyamokat és egy valutaváltót talál.
Ukrainian Hryvnia statisztikák
|Név
|Ukrainian Hryvnia
|Szimbólum
|₴
|Kisebb egység
|1/100 = Kopiyka
|Kisebb egység szimbóluma
|Kopiyka
|Legjobb UAH átváltás
|UAH - USD
|Legjobb UAH diagram
|UAH - USD diagram
Ukrainian Hryvnia profil
|Érmék
|Freq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Bankjegyek
|Freq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Központi bank
|National Bank of Ukraine
|Felhasználók
Ukraine
Ukraine
Miért érdekli a UAH?
Szeretnék...Olcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült ÁllamokbaOlcsó pénzátutalást küldeni az Egyesült KirályságbaOlcsó pénzátutalást küldeni KanadábaOlcsó pénzátutalást küldeni AusztráliábaOlcsó pénzátutalást küldeni Új-ZélandraFeliratkozni a UAH e-mail frissítésekreA telefonomon szeretném megkapni a UAH árfolyamokatEgy UAH valutaadat API-t szerezni a vállalkozásomhoz