UAH - Ukrainian Hryvnia

A Ukrainian Hryvnia Ukraine pénzneme. Valutarangsorunk azt mutatja, hogy a legnépszerűbb Ukrainian Hryvnia árfolyam a UAH és USD közötti árfolyam. A Ukraine Hryvnia pénznemkódja UAH, a pénznem szimbóluma pedig ₴. Az alábbiakban Ukrainian Hryvnia árfolyamokat és egy valutaváltót talál.

Válasszon egy pénznemet

UAHukrán hrivnya

Ukrainian Hryvnia statisztikák

NévUkrainian Hryvnia
Szimbólum
Kisebb egység1/100 = Kopiyka
Kisebb egység szimbólumaKopiyka
Legjobb UAH átváltásUAH - USD
Legjobb UAH diagramUAH - USD diagram

Ukrainian Hryvnia profil

ÉrmékFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
BankjegyekFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Központi bankNational Bank of Ukraine
Felhasználók
Ukraine

Miért érdekli a UAH?

Szeretnék...

